Результативная «перестрелка» — в видеообзоре матча Исландия — Израиль

Вчера, 13 июня, на стадионе «Лаугардалсвёллур» в городе Рейкьявик (Исландия) состоялся матч 4-го тура Лиги наций в группе 2 Лиги B между Исландией и Израилем. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. Встреча завершилась ничейным исходом – 2:2.
Исландия и Израиль выдали результативную ничью в Лиге наций
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На 9-й минуте сборная Исландии открыла счёт в матче. Отличился Йоун Торстейнссон, ему ассистировал Даниэль Гретарссон. На 35-й минуте гол в свои ворота забил Даниэль Гретарссон. Однако на 60-й минуте Торир Йоханн Хельгасон вновь вывел исландскую сборную вперёд. Но на 65-й минуте игрок сборной Израиля Дор Перец снова сделал счёт равным. Голевой пас ему выполнил Элазар Даса.
Сборная Исландии набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице своей группы в Лиге наций. Национальная команда Израиля (5) располагается на первом месте в группе.
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