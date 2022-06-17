Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игнатов: Ваноли и Каттани поставили эту задачу — выиграть Кубок. В итоге мы дошли к ней

Игнатов: Ваноли и Каттани поставили эту задачу — выиграть Кубок. В итоге мы дошли к ней
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о бывшем главном тренере клуба Паоло Ваноли.

«Думаю, что Паоло помог нам с обороной. Мы стали лучше играть в защите. Первый день Ваноли в «Спартаке»? Было собрание прямо во время тренировки в тренажёрном зале. Вместе с Паоло был Каттани – они вместе сказали, что «пришли сюда сделать команду для больших задач». И поставили эту задачу – выиграть Кубок. Мы потихоньку шли к ней, и в итоге дошли», — сказал Игнатов в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу.

Новость по теме
«Grazie mister». Михаил Игнатов обратился к Паоло Ваноли, покинувшему «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022