Игнатов: Ваноли и Каттани поставили эту задачу — выиграть Кубок. В итоге мы дошли к ней
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о бывшем главном тренере клуба Паоло Ваноли.
«Думаю, что Паоло помог нам с обороной. Мы стали лучше играть в защите. Первый день Ваноли в «Спартаке»? Было собрание прямо во время тренировки в тренажёрном зале. Вместе с Паоло был Каттани – они вместе сказали, что «пришли сюда сделать команду для больших задач». И поставили эту задачу – выиграть Кубок. Мы потихоньку шли к ней, и в итоге дошли», — сказал Игнатов в эфире «Коммент.Шоу».
Напомним, Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу.
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