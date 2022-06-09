«Grazie mister». Михаил Игнатов обратился к Паоло Ваноли, покинувшему «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов обратился к Паоло Ваноли, принявшему решение покинуть московский клуб.



«Grazie mister. В свой первый день в «Спартаке» вы сказали, что хотите видеть настоящую команду. Думаю, у нас получилось.



Спасибо за всё, чему вы нас научили – мы старались быть лучше вместе с вами. Ciao!» — написал Игнатов в соцсетях.



Напомним, Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что итальянский специалист принял решение покинуть московскую команду, которую возглавил в декабре 2021 года.

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