Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Grazie mister». Михаил Игнатов обратился к Паоло Ваноли, покинувшему «Спартак»

«Grazie mister». Михаил Игнатов обратился к Паоло Ваноли, покинувшему «Спартак»
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов обратился к Паоло Ваноли, принявшему решение покинуть московский клуб.

«Grazie mister. В свой первый день в «Спартаке» вы сказали, что хотите видеть настоящую команду. Думаю, у нас получилось.

Спасибо за всё, чему вы нас научили – мы старались быть лучше вместе с вами. Ciao!» — написал Игнатов в соцсетях.

Напомним, Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что итальянский специалист принял решение покинуть московскую команду, которую возглавил в декабре 2021 года.

Новость по теме
Паоло Ваноли и его тренерский штаб покинули «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022