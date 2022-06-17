Широков — о Бакаеве в «Зените»: этот вопрос нужно задать Быстрову, у него больше опыта

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков прокомментировал переход хавбека Зелимхана Бакаева из московской команды в клуб из Санкт-Петербурга.

«Бакаев — хороший игрок и хорошее приобретение для «Зенита». Я думаю, разнообразит игру в атаке. Переход из «Спартака»? Этот вопрос нужно задать Быстрову, у него больше опыта из «Спартака» в «Зенит» переходить.



Товарищеский матч с «Црвеной Звездой»? Хороший спарринг, у нас ведь еврокубков нет. Можно проверить себя на команде, которая там участвует, в преддверии Суперкубка», — рассказал Широков в видео, опубликованном на YouTube-канале «Зенита».

25-летний Бакаев подписал контракт с новым клубом 15 июня на правах свободного агента.

Зелимхан Бакаев поет «Зенит» — моя судьба» в академии «Спартака». Видеоролик: