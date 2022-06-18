Григорий Иванов: арбитрам надо платить достойную зарплату за хорошую работу

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможное повышение зарплат арбитров в Российской Премьер-Лиге.
«Я за эффективность. Если судья сколько-то матчей хорошо отсудил – можно повышать оплату. Но если он сегодня снова наделал ошибок, что тогда? Конечно, арбитры – такие же участники процесса. Они судят тех, кто получает миллионы, а сами зарабатывают 70 тысяч. Им надо платить достойную зарплату.
Но нужно делать так, чтобы судья понимал – если сегодня что-то сделает плохое, то его «закопают». Он вершитель судеб. Представьте, если бы «Урал» вылетел из-за ошибок. Некоторые ребята потеряли бы работу, а ведь у всех есть семьи.
Отсудил три-четыре игры – получишь за месяц столько-то. Наделал ошибок – получи шиш. Я понимаю, они тоже имеют право на ошибки. Но если ошибаются из раза в раз – так нельзя. Наделал много – уходи на понижение. Там наошибался – ещё ниже. Если и там не можешь нормально судить, то уходи из судейства», — цитирует Иванова «РБ Спорт».
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