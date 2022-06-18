Усман Дембеле: мне хорошо в «Барселоне». Что касается «Челси», это всего лишь слухи

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле заявил, что намерен остаться в каталонском клубе, несмотря на информацию об интересе со стороны «Челси».



«Мне хорошо в «Барселоне». Я собираюсь остаться в этой команде. Что касается «Челси», это всего лишь слухи», — приводит слова Дембеле Mundo Deportivo со ссылкой на видео, размещённое в социальных сетях.



Ранее сообщалось, что Дембеле не принял предложение «Барселоны» о новом контракте. Действующее соглашение 25-летнего французского форварда с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. Сообщалось, что Дембеле может стать игроком «Челси», если не продлит контракт с «Барселоной».



В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил один гол и отдал 13 результативных передач.

Футболисты, которые ушли из «Барселоны» и раскрылись