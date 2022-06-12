«Челси» уверен в подписании Усмана Дембеле, игрок открыт для перехода в АПЛ

Лондонский «Челси» уверен в подписании нападающего Усмана Дембеле, чей контракт с «Барселоной» истекает 30 июня 2022 года. Об этом сообщает Sky Sports.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что клуб предложил 25-летнему футболисту продление контракта, но Усман не отреагировал на предложение. Дембеле играет за испанский клуб с 2017 года. До этого француз выступал за дортмундскую «Боруссию» под руководством Томаса Тухеля, который сейчас тренирует лондонцев. Если переход Дембеле состоится, то «Челси» подпишет футболиста в качестве свободного агента.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Чемпионат Испании по футболу, сезон-2021/2022. 38-й тур:
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