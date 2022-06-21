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Орлов: ну что, улучшилось судейство при Хачатурянце? Лучше взять того, кто знает правила

Орлов: ну что, улучшилось судейство при Хачатурянце? Лучше взять того, кто знает правила
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе президента Российской Премьер-Лиги и председателя судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца.

«Руководителем РПЛ является Ашот Хачатурянц. Не знаю, уйдёт он с этого поста или нет, но пока у него есть ещё и должность руководителя судей. Вот это совсем мне непонятно. У нас что, не хватает людей? Тем более он никогда не судил. Я не знаю, по какой причине его вообще назначили руководить судьями. Логика назначения непонятна.

Говорят, что Хачатурянц – сильный управленец? Если ты сильный управленец, то занимайся экономикой. Но ты же занимаешься судейскими делами, а сам в них ничего не понимаешь, при всём к тебе уважении. Если человек не судил и не знает этого всего… Но он пришёл руководить.

Ну что, при нём улучшилось судейство или нет? Лучше поставить человека, который знает правила, суть вот этой деятельности. Надо подходить с научной точки зрения ко всем вопросам и всем назначениям. Не должно быть так: «Сидоров? А давай ты», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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