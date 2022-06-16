Ашот Хачатурянц высказался об увеличении зарплат арбитров в РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги и председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц высказался о решении клубов РПЛ увеличить зарплаты арбитров.
«Сегодня приняты важнейшие решения, которые помогут нам выполнить основные задачи реформы судейства в российском футболе, и я хотел бы отдельно поблагодарить за эту работу руководителя департамента судейства РФС Павла Каманцева. Мы давно планировали это и претворяем в жизнь: очень важно, что заработные платы арбитров РПЛ будут увеличены и наши судьи будут получать достойные деньги», — цитирует Хачатурянца официальный сайт РПЛ.
Отметим, что клубы поддержали предложение департамента судейства РФС по увеличению расхода на судейство с 775,3 млн рублей за четыре сезона до 937,2 млн рублей. Это подразумевает увеличение базового вознаграждения арбитров за матч, ежемесячные выплаты, мотивационные выплаты, расходы на ДМС и т. д. Вознаграждение главного арбитра матча вырастет со 100 тыс. рублей до 174 тыс. за матч, а ассистента – с 47,8 тыс. рублей до 87 тыс.
- 16 июня 2022
-
22:43
-
22:39
-
22:38
-
22:30
-
22:17
-
22:15
-
22:00
-
21:57
-
21:57
-
21:51
-
21:49
-
21:42
-
21:41
-
21:39
-
21:38
-
21:35
-
21:29
-
21:20
-
21:18
-
21:02
-
20:42
-
20:31
-
20:28
-
20:23
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:01
-
19:56
-
19:47
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:28
-
19:00