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Ашот Хачатурянц высказался об увеличении зарплат арбитров в РПЛ

Ашот Хачатурянц высказался об увеличении зарплат арбитров в РПЛ
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Президент Российской Премьер-Лиги и председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц высказался о решении клубов РПЛ увеличить зарплаты арбитров.

«Сегодня приняты важнейшие решения, которые помогут нам выполнить основные задачи реформы судейства в российском футболе, и я хотел бы отдельно поблагодарить за эту работу руководителя департамента судейства РФС Павла Каманцева. Мы давно планировали это и претворяем в жизнь: очень важно, что заработные платы арбитров РПЛ будут увеличены и наши судьи будут получать достойные деньги», — цитирует Хачатурянца официальный сайт РПЛ.

Отметим, что клубы поддержали предложение департамента судейства РФС по увеличению расхода на судейство с 775,3 млн рублей за четыре сезона до 937,2 млн рублей. Это подразумевает увеличение базового вознаграждения арбитров за матч, ежемесячные выплаты, мотивационные выплаты, расходы на ДМС и т. д. Вознаграждение главного арбитра матча вырастет со 100 тыс. рублей до 174 тыс. за матч, а ассистента – с 47,8 тыс. рублей до 87 тыс.

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