Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России планирует осенью сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией

Сборная России планирует осенью сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией
Комментарии

РФС ведёт переговоры о товарищеском матче осенью со сборной Саудовской Аравии. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Накануне президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о желании провести в России товарищеский матч осенью. На данный момент национальная команда отстранена от всех международных соревнований, что не позволяет проводить официальные матчи. Поэтому сборной остаётся договариваться о проведении товарищеских встреч.

Ранее возникали предпосылки к обсуждению и дальнейшему решению на голосовании вопроса об исключении или приостановке членства России в ФИФА. Но пока организация не переходила к рассмотрению этого момента. Также от всех международных соревнований отстранены российские клубы.

Новость по теме
Дюков сообщил о желании провести товарищеский матч осенью в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022