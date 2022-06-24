Сёмин отреагировал на новость о серьёзной травме Жемалетдинова
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию, что полузащитник железнодорожников Рифат Жемалетдинов получил серьёзное повреждение. Клубная пресс-служба сообщила, что хавбеку потребуется около девяти месяцев на восстановление от травмы.
«Я думаю, надо задавать тренеру и доктору вопрос, почему так получилось с Рифатом. Они лучше это знают. Жемалетдинов — хороший игрок. Он единственный из «Локомотива», кто попал в 33 лучших игрока», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Рифат Жемалетдинов травмировался на тренировке клуба и выбыл на длительный срок. Ранее он попал в символическую сборную 33 лучших игроков сезона в Российской Премьер-Лиге.
Новость по темеРифат Жемалетдинов не сыграет в 2022 году из-за травмы
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