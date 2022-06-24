ЦСКА огласил стартовый состав на первый матч под руководством Федотова

Сегодня, 24 июня, состоится товарищеский матч между ЦСКА и «Велесом». Московский клуб огласил стартовый состав на матч.

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Милан Гайич, Кирилл Набабкин, Игорь Дивеев, Георгий Щенников, Бактиёр Зайнутдинов, Максим Мухин, Константин Кучаев, Иван Обляков, Владислав Яковлев, Антон Заболотный.

Отметим, что это будет первый матч под руководством нового главного тренера Владимира Федотова.

Напомним, 15 июня ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера клуба. Ранее наставником ЦСКА был Алексей Березуцкий. До этого Федотов возглавлял «Сочи». Московский «Велес» в 38 матчах набрал 48 очков и занял 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2021/2022.