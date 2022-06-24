Руни выступил с заявлением после ухода из «Дерби Каунти»

Экс-футболист сборной Англии Уэйн Руни выступил с заявлением после ухода с тренерского мостика «Дерби Каунти». Напомним, 36-летний специалист возглавлял команду на постоянной основе с января 2021 года.
«Сегодня я встретился с руководством клуба, чтобы сообщить о своём решении покинуть «Дерби». Справедливости ради они очень старались отговорить меня, но решение уже было принято.
Моё пребывание в «Дерби Каунти» было эмоциональными американскими горками – то вверх, то вниз. Но я должен сказать, что наслаждался этим вызовом.
Лично я считаю, что сейчас командой должен руководить человек со свежими силами, не подверженный влиянию событий, произошедших за последние 18 месяцев. Я буду вспоминать своё время в «Дерби» с большой гордостью и привязанностью. Хотел бы поблагодарить весь персонал, игроков и, конечно же, болельщиков за их невероятную поддержку. Я никогда не забуду вас и надеюсь увидеть всех вас снова в ближайшем будущем и в более счастливые времена.
Знаю, что всё ещё есть заинтересованные лица, желающие взять на себя управление клубом. Для них я скажу следующее: «Дерби Каунти» — великий клуб с великой историей и великими болельщиками. Желаю вам всего наилучшего и больших успехов в будущем», — приводит слова Руни официальный сайт «Дерби».
Руни был настоящим королём АПЛ! Чего он добился в лиге как игрок:
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