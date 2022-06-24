Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Дерби Каунти»

Футбольный клуб «Дерби Каунти» на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера Уэйна Руни.
Примечательно, что 36-летний экс-футболист сборной Англии сам обратился к руководству клуба с просьбой освободить его от обязанностей наставника.
Напомним, Уэйн Руни возглавлял «Дерби Каунти» с ноября 2020 года – сначала он занимал должность на временной основе в статусе и. о., а потом был назначен главным тренером на постоянной основе. Под его руководством команда вылетела из Чемпионшипа, заняв предпоследнее место в турнирной таблице. Стоит отметить, что по ходу сезона-2021/2022 «Дерби» испытывал серьёзные финансовые проблемы.
Ранее британские СМИ сообщали, что Уэйн Руни может возглавить футбольный клуб «Бёрнли», однако позже на пост наставника бордовых пришёл бельгиец Венсан Компани.
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