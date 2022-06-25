Канищев: хороших вратарей у «Зенита» нет. В лице бразильца он может получить самородка
Поделиться
Бывший советский футболист Александр Канищев выразил своё мнение относительно сложившегося положения дел с голкиперами в «Зените». Также он высказался по поводу потенциального перехода вратаря «Коринтианса» Ивана в клуб из Санкт-Петербурга.
«Я бы поспорил, что у «Зенита» хорошие вратари. Они нормальные, но хороших у нас нет, к сожалению. Хорошим вратарём был Малафеев, Акинфеев. Приход бразильца? У них очень хорошая вратарская школа, поэтому почему бы и нет. А вдруг «Зенит» получит самородка какого-нибудь», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, ранее появилась информация, что нападающий Юри Алберто покинет «Зенит». Вместо него в клуб из Санкт-Петербурга могут прийти два футболиста «Коринтианса».
Новость по темеЮри Алберто удалил упоминания о «Зените» из своих соцсетей
Комментарии
- 25 июня 2022
-
19:43
-
19:40
-
19:31
-
19:28
-
19:25
-
19:24
-
19:20
-
19:11
-
19:04
-
18:57
-
18:56
-
18:42
-
18:42
-
18:38
-
18:29
-
18:11
-
18:10
-
17:50
-
17:40
-
17:25
-
17:21
-
16:56
-
16:55
-
16:54
-
16:34
-
16:29
-
16:16
-
16:13
-
15:56
-
15:47
-
15:40
-
15:22
-
15:21
-
15:14
-
14:59
Партнерский контент