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Канищев: хороших вратарей у «Зенита» нет. В лице бразильца он может получить самородка

Канищев: хороших вратарей у «Зенита» нет. В лице бразильца он может получить самородка
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Бывший советский футболист Александр Канищев выразил своё мнение относительно сложившегося положения дел с голкиперами в «Зените». Также он высказался по поводу потенциального перехода вратаря «Коринтианса» Ивана в клуб из Санкт-Петербурга.

«Я бы поспорил, что у «Зенита» хорошие вратари. Они нормальные, но хороших у нас нет, к сожалению. Хорошим вратарём был Малафеев, Акинфеев. Приход бразильца? У них очень хорошая вратарская школа, поэтому почему бы и нет. А вдруг «Зенит» получит самородка какого-нибудь», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ранее появилась информация, что нападающий Юри Алберто покинет «Зенит». Вместо него в клуб из Санкт-Петербурга могут прийти два футболиста «Коринтианса».

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