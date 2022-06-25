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Евгения Медведева приехала на выставочный матч «Динамо» и «Амкала»

Евгения Медведева приехала на выставочный матч «Динамо» и «Амкала»
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева приехала на выставочный матч, в котором московское «Динамо» встретится с блогерской командой «Амкал», передаёт корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Евгения Медведева приехала на матч «Динамо» и «Амкала»:

Напомним, сегодня, 25 июня, в 20:00 по московскому времени «Динамо» проведёт товарищеский матч с «Амкалом». Изначально стартовый свисток встречи планировался на 19:00 мск, однако погодные условия в Москве внесли свои коррективы — игра начнётся в 20:00 мск.

За бело-голубых сыграет известный российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Примечательно, что он выведет «Динамо» на матч в статусе капитана.

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