К Клаудиньо проявляет интерес «Бенфика», где будет работать Хави Гарсия

Лучшим игроком РПЛ-2021/2022, полузащитником «Зенита» Клаудиньо интересуется португальская «Бенфика». Об этом в «Твиттере» сообщают бразильские журналисты Раиса Симплисиу и Тиаго Фернандеш, сотрудничающие с GOAL Brasil.
По информации источника, «Бенфика» уже связывалась с Клаудиньо и интересовалась условиями возможного перехода. Вместе с тем, как отмечает Симплисиу, это не единственный выход на футболиста – сейчас он получает немало запросов и выслушивает предложения. Напомним, у бразильца действующий контракт с «Зенитом» до 2026 года.
«Бенфика» в минувшем сезоне стала только третьей в национальном чемпионате с 74 очками, отстав на 11 от «Спортинга» и на 17 – от «Порту». В 34 матчах лиссабонцы одержали 23 победы, пять раз сыграли вничью и шесть раз уступили.
Интересно, что в новом сезоне главным тренером «Бенфики» будет немец Роджер Шмидт, а одним из его ассистентов, по сообщениям португальских СМИ, станет экс-игрок «Зенита» Хави Гарсия.
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