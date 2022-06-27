Полузащитник московского «Торпедо» Павел Седько покинул клуб
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Белорусский полузащитник московского «Торпедо» Павел Седько покинул столичный клуб. Об этом информирует официальный сайт ФК «Торпедо Москва».
24-летний полузащитник пополнил состав автозаводцев осенью 2021 года. В составе ФК «Торпедо Москва» Павел Седько успел провести девять матчей и сумел отметиться одной результативной передачей. Московский клуб пожелал белорусскому футболисту удачи и успешного продолжения карьеры.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 московское «Торпедо» стало победителем первенства Футбольной национальной лиги, набрав 75 очков после 38 сыгранных туров. В последнем туре подопечные Александра Бородюка сыграли вничью с «Кубанью» (2:2). Команда вернулась в число участников Российской Премьер-Лиги впервые с сезона-2014/2015.
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