Полузащитник московского «Торпедо» Павел Седько покинул клуб

Белорусский полузащитник московского «Торпедо» Павел Седько покинул столичный клуб. Об этом информирует официальный сайт ФК «Торпедо Москва».

24-летний полузащитник пополнил состав автозаводцев осенью 2021 года. В составе ФК «Торпедо Москва» Павел Седько успел провести девять матчей и сумел отметиться одной результативной передачей. Московский клуб пожелал белорусскому футболисту удачи и успешного продолжения карьеры.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 московское «Торпедо» стало победителем первенства Футбольной национальной лиги, набрав 75 очков после 38 сыгранных туров. В последнем туре подопечные Александра Бородюка сыграли вничью с «Кубанью» (2:2). Команда вернулась в число участников Российской Премьер-Лиги впервые с сезона-2014/2015.