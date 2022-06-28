Подписание форварда «Сассуоло» остаётся приоритетной целью «ПСЖ»
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Подписание нападающего «Сассуоло» и сборной Италии Джанлуки Скамакки обозначается как приоритетная цель «ПСЖ» на период летнего трансферного окна. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, парижане не заинтересованы в форварде «Реймса» Уго Экитике и настроены на подписание 23-летнего итальянского нападающего. Сообщается, что чемпион Франции предложил «Сассуоло» € 35 млн за форварда сборной Италии. Отмечается, что нынешний клуб Скамакки оценивает игрока в € 50 млн.
В минувшем сезоне Джанлука Скамакка провёл за «Сассуоло» 36 матчей в Серии А и забил 16 голов. Сообщается, что будущий тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье предпочитает играть с двумя нападающими впереди и кандидатура итальянского футболиста полностью устраивает наставника.
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