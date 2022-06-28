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«Ньюкасл Юнайтед» объявил о переходе защитника Свена Ботмана

«Ньюкасл Юнайтед» объявил о переходе защитника Свена Ботмана
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22-летний защитник из Нидерландов Свен Ботман официально стал игроком «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Ботман перешёл в «Ньюкасл» из «Лилля», заключив контракт на пять лет. Transfermarkt оценил трансфер в € 40 млн с учётом бонусов.

Напомним, футболист является воспитанником «Аякса». До 2020 года он выступал за молодёжную команду амстердамского клуба и играл в аренде за «Херенвен», после чего был куплен «Лиллем» за € 8 млн. Ботман вызывался во все молодёжные сборные Нидерландов, но за основную команду ещё не играл.

В сезоне-2022/2023 нидерландский футболист провёл 32 матча за «Лилль» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?

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