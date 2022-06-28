«Ньюкасл» представил третью форму на будущий сезон, выполненную в цветах Саудовской Аравии

«Ньюкасл» представил третий комплект формы на сезон-2022/2023. Новая форма клуба выполнена в цветах флага Саудовской Аравии. Новый комплект официально представлен на сайте «Ньюкасла».

Фото: nufc.co.uk

Третья форма «сорок» выполнена в бело-зелёных цветах. Сообщается, что версия формы, которую будут носить игроки, отличается рядом технологических достижений с использованием исключительных материалов.

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Напомним, в минувшем сезоне мажоритарным владельцем клуба из Нькасл-апон-Тайна стал Суверенный фонд Саудовской Аравии. Большую часть первой половины минувшего сезона «Ньюкасл» находился в зоне вылета, однако после смены владельцев и появления на посту главного тренера Эдди Хау сумел спастись и закончить чемпионат в середине турнирной таблицы.