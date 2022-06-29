«Ювентус» объявит о переходе Ди Марии на следующей неделе

Туринский «Ювентус» на следующей неделе анонсирует переход экс-полузащитника французского «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марии, сообщает в своём «твиттере» известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.



Переход Ди Марии в стан «бьяконери» является приоритетной целью главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в летнее трансферное окно.



Напомним, ранее появлялась информация о том, что «Ювентус» отказался от трансфера аргентинского футболиста из-за его долгого размышления над предложенным контрактом. Но теперь все условия сделки согласованы, контракт будет подписан на один год с зарплатой € 6 млн.



Рыночная стоимость 34-летнего Ди Марии, согласно данным портала Transfermarkt, оценивается в € 12 млн.

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