«Ювентус» объявит о переходе Ди Марии на следующей неделе
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Туринский «Ювентус» на следующей неделе анонсирует переход экс-полузащитника французского «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марии, сообщает в своём «твиттере» известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Переход Ди Марии в стан «бьяконери» является приоритетной целью главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в летнее трансферное окно.
Напомним, ранее появлялась информация о том, что «Ювентус» отказался от трансфера аргентинского футболиста из-за его долгого размышления над предложенным контрактом. Но теперь все условия сделки согласованы, контракт будет подписан на один год с зарплатой € 6 млн.
Рыночная стоимость 34-летнего Ди Марии, согласно данным портала Transfermarkt, оценивается в € 12 млн.
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