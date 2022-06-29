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Ди Мария согласовал контракт с «Ювентусом»

Ди Мария согласовал контракт с «Ювентусом»
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Экс-хавбек «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария согласовал контракт с туринским «Ювентусом», сообщает в своём «твиттере» известный журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, контракт будет подписан сроком на один год. Заработная плата футболиста составит около € 6 млн, это чуть меньше, чем было сказано ранее.

Переход Ди Марии в стан «бьяконери» является приоритетной целью главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в летнее трансферное окно.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что «Ювентус» отказался от трансфера аргентинского футболиста из-за его долгого размышления над предложенным контрактом.

Рыночная стоимость 34-летнего Ди Марии, согласно данным портала Transfermarkt, оценивается в € 12 млн.

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