Ди Мария согласовал контракт с «Ювентусом»

Экс-хавбек «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария согласовал контракт с туринским «Ювентусом», сообщает в своём «твиттере» известный журналист Джанлука Ди Марцио.



По сведениям источника, контракт будет подписан сроком на один год. Заработная плата футболиста составит около € 6 млн, это чуть меньше, чем было сказано ранее.



Переход Ди Марии в стан «бьяконери» является приоритетной целью главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в летнее трансферное окно.



Напомним, ранее появлялась информация о том, что «Ювентус» отказался от трансфера аргентинского футболиста из-за его долгого размышления над предложенным контрактом.



Рыночная стоимость 34-летнего Ди Марии, согласно данным портала Transfermarkt, оценивается в € 12 млн.