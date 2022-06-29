Зайнутдинов: только если ЦСКА станет первым в РПЛ, буду доволен

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился целями и задачами команды на предстоящий сезон. Он рассказал, что будет удовлетворён результатами только в том случае, если клуб займёт первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.



«Мы должны брать первое место в чемпионате России, потому что ЦСКА всегда должен быть первым. Клуб давно не становился чемпионом, поэтому нам не надо ни второе, ни третье место. Мы хотим стать первыми. Если это получится, то только тогда я скажу, что доволен прошедшим годом», — цитирует Бактиёра Зайнутдинова Metaratings.



15 июня ЦСКА официально назначил Владимира Федотова новым главным тренером клуба. Команда продолжает подготовку к старту нового сезона-2022/2023.

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