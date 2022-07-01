Салах стал самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги, сообщает Daily Mail. Сегодня, 1 июля, «Ливерпуль» объявил о подписании нового контракта с египтянином. Его зарплата по новому контракту составляет £ 400 тыс. в неделю.



Эта зарплата превышает оклады звёздных футболистов АПЛ, включая форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.



Салах является одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире. По зарплате он уступает лишь звёздам «ПСЖ»: Лионелю Месси, Килиану Мбаппе и Неймару.



30-летний египтянин Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 90 млн. В «Ливерпуль» он перешёл в 2017 году.

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