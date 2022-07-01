Салах стал самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги, сообщает Daily Mail. Сегодня, 1 июля, «Ливерпуль» объявил о подписании нового контракта с египтянином. Его зарплата по новому контракту составляет £ 400 тыс. в неделю.
Эта зарплата превышает оклады звёздных футболистов АПЛ, включая форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.
Салах является одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире. По зарплате он уступает лишь звёздам «ПСЖ»: Лионелю Месси, Килиану Мбаппе и Неймару.
30-летний египтянин Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 90 млн. В «Ливерпуль» он перешёл в 2017 году.
- 1 июля 2022
-
23:21
-
23:17
-
23:17
-
23:08
-
23:07
-
23:06
-
22:54
-
22:54
-
22:50
-
22:40
-
22:34
-
22:32
-
22:28
-
22:13
-
22:03
-
22:00
-
21:48
-
21:33
-
21:24
-
21:22
-
21:08
-
20:58
-
20:53
-
20:45
-
20:41
-
20:26
-
20:14
-
20:04
-
19:50
-
19:38
-
19:30
-
19:06
-
19:02
-
18:53
-
18:51