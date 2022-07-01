Нобоа рассказал, может ли он перейти в ЦСКА вслед за Владимиром Федотовым

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал переход тренера Владимира Федотова в ЦСКА. Недавно бывший наставник «барсов» возглавил московский клуб.

«Возможность разорвать контракт по соглашению ФИФА была ещё в марте. Никакой проблемы нет. Я точно не буду разрывать контракт в связи с опцией ФИФА.



Могу ли я перейти в ЦСКА вслед за Федотовым? Это уже другая тема. Посмотрим, время есть. Варианты есть. Я стараюсь играть хорошо каждую игру. Как отреагировал на уход Федотова? Это футбол, каждый тренер, как и игрок, может поменять команду. Федотов — хороший тренер», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.



Петербургский «Зенит» до официального окончания предсезонного турнира стал его победителем. Подопечные Сергея Семака одержали три победы из трёх.