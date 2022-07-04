Футболистов «Милана» наказали за оскорбления в адрес «Интера»

Федерация футбола Италии наказала четырёх футболистов «Милана» за оскорбительный баннер, который был адресован «Интеру». Общий штраф составил € 21 тыс.
Во время проезда футболистов «Милана» на чемпионском автобусе по улицам Милана по случаю победы в чемпионате Италии в руках у Мика Меньяна и Раде Крунича был замечен баннер. Тео Эрнандес скандировал кричалки, а Сандро Тонали надел футболку с обидной надписью в сторону «нерадзурри».
«Засуньте Кубок Италии себе в задницу», — гласил текст на баннере, который был посвящён действующему победителю этого турнира – «Интеру».
С большой долей вероятности этот баннер является отсылкой на аналогичный текстовый перформанс от Массимо Амброзини после успеха в Лиге чемпионов в 2007 году, который был обращён к «Интеру», выигравшему тогда Серию А. Текст баннера был идентичен нынешнему.
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