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«В Милане только один лев». Футболистка Аслани отказалась сравнивать себя с Ибрагимовичем

«В Милане только один лев». Футболистка Аслани отказалась сравнивать себя с Ибрагимовичем
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Шведская футболистка Косовари Аслани отказалась сравнивать себя с соотечественником, нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем. 32-летняя футболиста со скандалом покинула мадридский «Реал» и перешла в «Милан». После ухода из испанской команды футболистка заявила, что в «Реале» царит опасная атмосфера, и рассказала, что тренерский штаб команды заставлял её играть с травмой.

Во время пресс-конференции Аслани спросили о переходе. Также ей напомнили о том, что за «Милан» выступает Ибрагимович.

«Милан» — амбициозный клуб, у которого ясные цели. Мы хотим играть в Лиге чемпионов. Лично я хотела выступать в Италии. Я чувствую, что клуб делает на меня ставку, это важно.

Ибрагимович? В Милане может быть лишь один лев», — цитирует Аслани Expressen.

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