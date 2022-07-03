«В Милане только один лев». Футболистка Аслани отказалась сравнивать себя с Ибрагимовичем

Шведская футболистка Косовари Аслани отказалась сравнивать себя с соотечественником, нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем. 32-летняя футболиста со скандалом покинула мадридский «Реал» и перешла в «Милан». После ухода из испанской команды футболистка заявила, что в «Реале» царит опасная атмосфера, и рассказала, что тренерский штаб команды заставлял её играть с травмой.



Во время пресс-конференции Аслани спросили о переходе. Также ей напомнили о том, что за «Милан» выступает Ибрагимович.



«Милан» — амбициозный клуб, у которого ясные цели. Мы хотим играть в Лиге чемпионов. Лично я хотела выступать в Италии. Я чувствую, что клуб делает на меня ставку, это важно.



Ибрагимович? В Милане может быть лишь один лев», — цитирует Аслани Expressen.