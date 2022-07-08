Шюллер удвоила преимущество Германии в матче с Данией на женском ЧЕ

В эти минуты на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия) проходит матч первого тура группового этапа чемпионата Европы среди женщин. Встречаются сборные Германии и Дании.
Счёт в матче был открыт на 21-й минуте. Лина Магулль вышла один на один с голкипером датчанок после грубой ошибки одной из защитниц соперников. Магулль точно пробила в ближнюю девятку. Примечательно, что до этого немки упустили несколько отличных шансов открыть счёт. После перерыва им удалось развить преимущество. На 57-й минуте отличилась Леа Шюллер.
Матч обслуживает бригада арбитров во главе со швейцаркой Сюзанн Кюнг. Ассистенты рефери — австрийка Сара Телек и француженка Бенуа Мийо.
Соперниками женских сборных Германии и Дании по группе B являются национальные команды Испании и Финляндии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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