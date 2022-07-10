Бельгия — Исландия: Торвальдсдоттир на 32-й минуте не сумела реализовать пенальти

Сегодня, 10 июля, в рамках матча первого тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года среди женщин встречаются сборные Бельгии и Исландии. Игра проходит на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия).



Счёт мог быть открыт в первом тайме. На 32-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота бельгиек. К «точке» подошла нападающая сборной Исландии Берглинд Бьёрг Торвальдсдоттир, но её удар отразила вратарь Ники Эврар.

На матче работает бригада судей во главе со шведкой Тесс Олофссон. Её ассистентки — шведка Альмира Спахич и нидерландка Франка Овертом. Резервный судья – Ивана Пройковска из Северной Македонии.



Национальные команды Франции и Италии — соперники сборных Бельгии и Исландии по группе D Евро-2022.