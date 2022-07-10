Бельгия — Исландия: Торвальдсдоттир на 32-й минуте не сумела реализовать пенальти
Поделиться
Сегодня, 10 июля, в рамках матча первого тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года среди женщин встречаются сборные Бельгии и Исландии. Игра проходит на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия).
Счёт мог быть открыт в первом тайме. На 32-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота бельгиек. К «точке» подошла нападающая сборной Исландии Берглинд Бьёрг Торвальдсдоттир, но её удар отразила вратарь Ники Эврар.
На матче работает бригада судей во главе со шведкой Тесс Олофссон. Её ассистентки — шведка Альмира Спахич и нидерландка Франка Овертом. Резервный судья – Ивана Пройковска из Северной Македонии.
Национальные команды Франции и Италии — соперники сборных Бельгии и Исландии по группе D Евро-2022.
Комментарии
- 10 июля 2022
-
20:23
-
20:19
-
20:15
-
20:13
-
20:11
-
19:59
-
19:43
-
19:19
-
19:13
-
19:09
-
18:59
-
18:55
-
18:50
-
18:40
-
18:37
-
18:36
-
18:33
-
18:30
-
18:29
-
18:21
-
18:10
-
18:03
-
17:59
-
17:58
-
17:54
-
17:50
-
17:43
-
17:20
-
17:06
-
16:57
-
16:56
-
16:34
-
16:26
-
16:25
-
16:18
Партнерский контент