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Бельгия — Исландия: Торвальдсдоттир на 32-й минуте не сумела реализовать пенальти

Бельгия — Исландия: Торвальдсдоттир на 32-й минуте не сумела реализовать пенальти
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Сегодня, 10 июля, в рамках матча первого тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года среди женщин встречаются сборные Бельгии и Исландии. Игра проходит на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия).

Счёт мог быть открыт в первом тайме. На 32-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота бельгиек. К «точке» подошла нападающая сборной Исландии Берглинд Бьёрг Торвальдсдоттир, но её удар отразила вратарь Ники Эврар.

На матче работает бригада судей во главе со шведкой Тесс Олофссон. Её ассистентки — шведка Альмира Спахич и нидерландка Франка Овертом. Резервный судья – Ивана Пройковска из Северной Македонии.

Национальные команды Франции и Италии — соперники сборных Бельгии и Исландии по группе D Евро-2022.

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