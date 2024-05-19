Спортдир «Спартака» Амарал: всё, что происходит в этом сезоне — моя ответственность

Спортивный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томаш Амарал ответил, является ли назначение сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера команды его инициативой.

— Можете сказать, что Станкович — ваша кандидатура и вы несёте за него ответственность?

— Я всегда несу ответственность, не боюсь её. В этом сезоне я её тоже несу, несмотря на то что пришёл в середине сезона. Всё, что происходит в этом сезоне, моя ответственность, — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

С лета минувшего года 45-летний Станкович работал в «Ференцвароше». Он дошёл с ним до плей-офф Лиги конференций, а месяц назад клуб из Будапешта досрочно стал чемпионом Венгрии.