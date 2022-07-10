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Борис Ротенберг признался, за какое качество уважает Юрия Сёмина

Борис Ротенберг признался, за какое качество уважает Юрия Сёмина
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Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о бывшем главном тренере московского клуба Юрии Сёмине.

«Я говорил, что Сёмину нужно было использовать меня в атаке? Это была шутка. У меня с Юрием Павловичем хорошие отношения. Я с ним стал чемпионом России — это останется в истории. Конечно, у нас были футбольные моменты, но прежде всего уважаю его как человека и уважаю за то, что он всегда мне говорил прямо в лицо — всегда. Мы смогли сделать болельщиков счастливыми», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 10 июля, Борис провёл последний матч за «Локомотив», им стала товарищеская игра с «Динамо» (3:3). Примечательно, что Ротенберг вышел на матч в футболке «Локомотива» впервые с 2018 года.

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