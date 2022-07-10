Игрок «Локомотива» Ротенберг провёл последний матч за клуб. Он сыграл впервые с 2018 года

Товарищеский матч с московским «Динамо» (3:3) стал последним в футболке «Локомотива» для 36-летнего защитника Бориса Ротенберга. Футболист появился на поле на 84-й минуте встречи и получил капитанскую повязку. Матч с «Динамо» — первый для Бориса с 2018 года в футболке «Локо». На 120-й минуте защитник был заменён. После окончания встречи Ротенберг обратился к болельщикам «Локомотива».



«Ребята! Для меня это очень важно, что вы все пришли на эту игру. Спасибо вам огромное. Эти три с половиной года были очень тяжёлыми. Но я мечтал вернуться на это поле, и я обещал, что я вернусь. И я пришёл.



Хочу вам искренне сказать большое спасибо, потому что карьера моя в «Локомотиве» была тяжёлой. Но каждая минута здесь — это самые счастливые моменты в моей жизни. Быть футболистом «Локомотива» — это прежде всего честь и привилегия. Я уверен, что ребята, которые рядом со мной, сделают всё, чтобы называться легендами этого клуба. Спасибо вам огромное. Для меня было честью носить эту майку. Желаю вам всем добра. Спасибо, что сделали этот момент для меня, для моей семьи. Спасибо огромное!» — цитирует Ротенберга телеграм-канал «Локомотива».

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