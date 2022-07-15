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Президент РФС — о смерти Ярцева: про таких людей говорят с уважением — «старая школа»

Президент РФС — о смерти Ярцева: про таких людей говорят с уважением — «старая школа»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал новость об уходе из жизни прославленного российского тренера Георгия Ярцева. Специалиста не стало сегодня, 15 июля.

«Георгий Ярцев — один из самых выдающихся игроков и тренеров своего поколения. Он всегда был готов к сложным вызовам. И когда без колебаний принял в 1996 году «Спартак», приведя молодую команду к чемпионству. И когда в непростой период согласился возглавить сборную и через ставшие уже легендарными стыковые матчи с Уэльсом вывел её на Евро-2004. Сделать это мог только специалист высокого уровня с характером настоящего бойца. Про таких, как Георгий Александрович, говорят с уважением — «старая школа».

Он навсегда оставил след в сердцах всей футбольной семьи — от футболистов и тренеров до каждого болельщика. Это невосполнимая утрата для российского футбола. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким Георгия Александровича. Вечная память!» — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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