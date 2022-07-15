И. о. главы РПЛ Алаев — о Козлове и Ярцеве: трудно прийти в себя от трагических известий

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал уход из жизни экс-тренера «Спартака» Георгия Ярцева и бывшего футболиста красно-белых Александра Козлова.
«Трудно прийти в себя от двух таких трагических известий. Смерть Александра Козлова и уход из жизни Георгия Александровича Ярцева шокировали меня, как и каждого, кому небезразличен российский футбол.
В моей футбольной жизни Георгий Александрович всегда был рядом. Он стал кумиром и наставником для нескольких поколений. Легендой и другом Ярцев навсегда останется в моём сердце.
Ранний уход Саши Козлова, талантливого парня, ярко заявившего о себе в молодом возрасте – настоящая боль.
Выражаю искренние соболезнования близким Александра Козлова и Георгия Ярцева. Держитесь!» — рассказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 15 июля 2022
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