Мелкадзе — о «Спартаке»: списывать всё на решение судьи странно, он всегда может ошибиться

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о возмущениях «Спартака» работой арбитра Владислава Безбородова в матче 1-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

«Хорошо, что мы играли с «Торпедо» первый тур. Такие команды, которые вышли в РПЛ, начинают адаптироваться к четвёртому туру. Хорошо, что в первом туре сыграли — это нам на руку.



Смотрел матч «Спартака». Слышал, что рука, на которую опираешься, не пенальти. Там, когда мяч руки коснулся, игрок мог на мяч опереться, если бы чуть дальше мяч пролетел. Не то что засудили. Выиграли бы, как мы сегодня, а то скидывать всё на одно неверное решение судьи странно. В каждом матче судья может ошибиться и ошибается. Ничего такого нет», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

25-летний Мелкадзе — воспитанник московских клубов «Динамо» и «Спартак». В «Сочи» Георгий оказался в январе 2022 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. В 14 матчах за сочинцев нападающий забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает через два сезона.