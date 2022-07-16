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«Ахмат» — «Спартак» — 1:1, обзор матча, удаление Мацея Рыбуса, дебют Гамида Агаларова в Грозном, 16 июля 2022 года, РПЛ

«Спартак» безнадёжно проигрывал в Грозном. Но Мозес сотворил чудо
Анатолий Романов
«Ахмат» — «Спартак» — 1:1
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Лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Агаларов дебютировал за «Ахмат» в свой день рождения и не забил.

«Спартак» после разгрома в Суперкубке России стартовал в чемпионате с ничьей в Грозном. Команда Гильермо Абаскаля вдесятером ушла от поражения. Рассказываем, как это было.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
16 июля 2022, суббота. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Тимофеев – 45+4'   1:1 Мозес – 83'
Удаления: нет / Рыбус – 41'

«Ахмат» накануне матча со «Спартаком» подписал лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона Агаларова. Сегодня Гамиду исполнилось 22 года, но подарок на день рождения в виде места в основе экс-игрок «Уфы» не получил – Андрей Талалаев решил, что нападающему лучше начать со скамейки. А вот Абаскаль выпустил своего новичка Зиньковского с первых минут после того, как вингер здорово вышел на замену в Санкт-Петербурге. Вообще, по сравнению с матчем с «Зенитом» испанец сделал две перестановки. Обе в группе атаки: в стартовом составе появился ещё и Николсон, а на скамейку присели Игнатов и Соболев.

В эти дни Абаскаль узнал, что в России бывает по-настоящему тепло, а на юге страны жарко (днём в Грозном доходило до +40 градусов). И даже – очень горячо. Как, например, у ворот его команды уже на восьмой минуте игры, когда только фантастический сейв Селихова спас красно-белых от пропущенного мяча. Трошечкин сыграл тонко: не стал бить сразу, а сделал гроссмейстерскую паузу и улучшил позицию, но, нанося удар в упор, сплоховал. Ещё через несколько минут тот же Трошечкин загубил контратаку два в два: пожадничал и потерял мяч вместо того, чтобы отдать разрезающую передачу на открывавшегося за спины защитников Конате – конкурента Агаларова.

В целом же и на трибунах не хватало огня, и игре из-за жары недоставало высокого темпа. Прессинговать в таких условиях было тяжело, поэтому команды скорее ждали ошибок друг друга, нежели провоцировали их. «Спартак» создавал моменты строго раз в четверть часа. Николсон при большем везении или мастерстве оформил бы дубль за полчаса. Сначала после шикарного проникающего паса Денисова центрфорвард убегал один на один, а потом после крутой длинной диагонали от Джикии и кросса Зиньковского атаковал со «второго этажа». Но в первом случае ямайца подвела техника, а во втором мяч попал не в тот «угол головы».

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А на 41-й минуте случился уникальный для футбола эпизод: Рыбус наиграл на три (!) жёлтые карточки за несколько секунд. Он совершил фол на «горчичник», потом откинул мяч и тут же вступил в конфликт с Тодоровичем. Судья Безбородов показал поляку двё жёлтые – и удалил. Экс-игрок клуба из Грозного покидал поле под свист болельщиков. Куда успешнее проявил себя в матче со своей бывшей командой экс-спартаковец Тимофеев. Он забил в добавленное к первому тайму время: на угловом игроки красно-белых прозевали врывание полузащитника, пробившего головой. К перерыву «Ахмат» имел минимальный перевес и по счёту, и по статистике ударов – 6:5 (в створ – 2:1).

Мацей Рыбус

Мацей Рыбус

Фото: spartak.com

На второй тайм не вышел Николсон. Помимо двух упущенных моментов, ямаец запомнился слабым подыгрышем – лишь 42% точных передач. Хуже в составах обеих команд пасовал только его коллега по амплуа из «Ахмата» Конате (28%). Абаскаль при игре в меньшинстве сделал ставку на мощь и агрессию Соболева. Схема «Спартака» превратилась из 4-3-3 в 4-4-1: Денисов стал правым защитником, а Хлусевич – левым.

Соболев, едва появившись на поле, создал момент для Промеса. Снова стало горячо на «Ахмат-Арене»! Талалаев ответил Абаскалю атакой на атаку: выпустил одновременно двух форвардов – Агаларова и вернувшегося из «Краснодара» Ильина. Естественно, партнёры тут же стали искать передачами нового снайпера команды. В открытой игре Гамид должен был получить свои шансы. Он мог забить чуть ли не первым касанием, когда не попал как следует по мячу и промахнулся мимо цели.

Вдесятером спартаковцам было сложно прижать соперника к воротам. Но в середине второго тайма это получилось. Когда же Агаларов загубил ещё один верный шанс (двойной сейв от вратаря и защитника «Спартака» – самый яркий эпизод матча), красно-белые организовали свой выпад, который завершился попаданием мяча в руку защитнику «Ахмата». Пенальти? Почему-то нет. Интересно, как судейский комитет объяснит решение Безбородова. Тем не менее на 83-й минуте гол «Спартака» состоялся. Мозес с Перейрой усилили игру команды Абаскаля, и то, что сотворил нигериец, – приём мяча на грудь и удар с левой с подбора – настоящий шедевр!

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В концовке Безбородов имел основания, чтобы удалить вратаря Шелию, а Джикия спас москвичей от поражения. Во втором тайме «Ахмат» также перебил «Спартак» – 11:8 (5:1). Но красно-белые заслужили ничью характером.

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