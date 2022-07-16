«Спартак» безнадёжно проигрывал в Грозном. Но Мозес сотворил чудо

«Спартак» после разгрома в Суперкубке России стартовал в чемпионате с ничьей в Грозном. Команда Гильермо Абаскаля вдесятером ушла от поражения. Рассказываем, как это было.

«Ахмат» накануне матча со «Спартаком» подписал лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона Агаларова. Сегодня Гамиду исполнилось 22 года, но подарок на день рождения в виде места в основе экс-игрок «Уфы» не получил – Андрей Талалаев решил, что нападающему лучше начать со скамейки. А вот Абаскаль выпустил своего новичка Зиньковского с первых минут после того, как вингер здорово вышел на замену в Санкт-Петербурге. Вообще, по сравнению с матчем с «Зенитом» испанец сделал две перестановки. Обе в группе атаки: в стартовом составе появился ещё и Николсон, а на скамейку присели Игнатов и Соболев.

В эти дни Абаскаль узнал, что в России бывает по-настоящему тепло, а на юге страны жарко (днём в Грозном доходило до +40 градусов). И даже – очень горячо. Как, например, у ворот его команды уже на восьмой минуте игры, когда только фантастический сейв Селихова спас красно-белых от пропущенного мяча. Трошечкин сыграл тонко: не стал бить сразу, а сделал гроссмейстерскую паузу и улучшил позицию, но, нанося удар в упор, сплоховал. Ещё через несколько минут тот же Трошечкин загубил контратаку два в два: пожадничал и потерял мяч вместо того, чтобы отдать разрезающую передачу на открывавшегося за спины защитников Конате – конкурента Агаларова.

В целом же и на трибунах не хватало огня, и игре из-за жары недоставало высокого темпа. Прессинговать в таких условиях было тяжело, поэтому команды скорее ждали ошибок друг друга, нежели провоцировали их. «Спартак» создавал моменты строго раз в четверть часа. Николсон при большем везении или мастерстве оформил бы дубль за полчаса. Сначала после шикарного проникающего паса Денисова центрфорвард убегал один на один, а потом после крутой длинной диагонали от Джикии и кросса Зиньковского атаковал со «второго этажа». Но в первом случае ямайца подвела техника, а во втором мяч попал не в тот «угол головы».

А на 41-й минуте случился уникальный для футбола эпизод: Рыбус наиграл на три (!) жёлтые карточки за несколько секунд. Он совершил фол на «горчичник», потом откинул мяч и тут же вступил в конфликт с Тодоровичем. Судья Безбородов показал поляку двё жёлтые – и удалил. Экс-игрок клуба из Грозного покидал поле под свист болельщиков. Куда успешнее проявил себя в матче со своей бывшей командой экс-спартаковец Тимофеев. Он забил в добавленное к первому тайму время: на угловом игроки красно-белых прозевали врывание полузащитника, пробившего головой. К перерыву «Ахмат» имел минимальный перевес и по счёту, и по статистике ударов – 6:5 (в створ – 2:1).

Мацей Рыбус Фото: spartak.com

На второй тайм не вышел Николсон. Помимо двух упущенных моментов, ямаец запомнился слабым подыгрышем – лишь 42% точных передач. Хуже в составах обеих команд пасовал только его коллега по амплуа из «Ахмата» Конате (28%). Абаскаль при игре в меньшинстве сделал ставку на мощь и агрессию Соболева. Схема «Спартака» превратилась из 4-3-3 в 4-4-1: Денисов стал правым защитником, а Хлусевич – левым.

Соболев, едва появившись на поле, создал момент для Промеса. Снова стало горячо на «Ахмат-Арене»! Талалаев ответил Абаскалю атакой на атаку: выпустил одновременно двух форвардов – Агаларова и вернувшегося из «Краснодара» Ильина. Естественно, партнёры тут же стали искать передачами нового снайпера команды. В открытой игре Гамид должен был получить свои шансы. Он мог забить чуть ли не первым касанием, когда не попал как следует по мячу и промахнулся мимо цели.

Вдесятером спартаковцам было сложно прижать соперника к воротам. Но в середине второго тайма это получилось. Когда же Агаларов загубил ещё один верный шанс (двойной сейв от вратаря и защитника «Спартака» – самый яркий эпизод матча), красно-белые организовали свой выпад, который завершился попаданием мяча в руку защитнику «Ахмата». Пенальти? Почему-то нет. Интересно, как судейский комитет объяснит решение Безбородова. Тем не менее на 83-й минуте гол «Спартака» состоялся. Мозес с Перейрой усилили игру команды Абаскаля, и то, что сотворил нигериец, – приём мяча на грудь и удар с левой с подбора – настоящий шедевр!

В концовке Безбородов имел основания, чтобы удалить вратаря Шелию, а Джикия спас москвичей от поражения. Во втором тайме «Ахмат» также перебил «Спартак» – 11:8 (5:1). Но красно-белые заслужили ничью характером.