Мостовой — о Дзюбе: посмотрел 1-й тур и не понимаю, как Артём не нужен ни одному клубу РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, что нападающий Артём Дзюба может подписать контракт с командой из Азербайджана.

«Я вчера посмотрел первый тур и не понимаю, как Артём не нужен ни одной команде. Не знаю, в чём причина. Вряд ли он запрашивает там что-то невероятное. Думаю, вряд ли он находится в Азербайджане.

Хороший ли шаг для его карьеры? Что тут карьера? В 34 года ты думаешь, как комфортно закончить. Если в России никто не предлагает, то в Азербайджане года два спокойно поиграет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента, вылетел в Баку и может подписать контракт с «Нефтчи» или «Карабахом».