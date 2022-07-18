Мостовой — о Дзюбе: посмотрел 1-й тур и не понимаю, как Артём не нужен ни одному клубу РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, что нападающий Артём Дзюба может подписать контракт с командой из Азербайджана.
«Я вчера посмотрел первый тур и не понимаю, как Артём не нужен ни одной команде. Не знаю, в чём причина. Вряд ли он запрашивает там что-то невероятное. Думаю, вряд ли он находится в Азербайджане.
Хороший ли шаг для его карьеры? Что тут карьера? В 34 года ты думаешь, как комфортно закончить. Если в России никто не предлагает, то в Азербайджане года два спокойно поиграет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее сообщалось, что 33-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента, вылетел в Баку и может подписать контракт с «Нефтчи» или «Карабахом».
- 18 июля 2022
-
16:58
-
16:50
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:28
-
16:27
-
16:14
-
16:10
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
16:00
-
15:51
-
15:46
-
15:44
-
15:36
-
15:35
-
15:32
-
15:23
-
15:20Бушманов: Кутепов ещё покажет себя Эксклюзив
-
15:13
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
14:54
-
14:50
-
14:36
-
14:34
-
14:34
-
14:31
-
14:27
-
14:23
-
14:23