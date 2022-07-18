Источник: Дзюба отправился в Баку и может подписать контракт с командой из Азербайджана

Российский нападающий Артём Дзюба отправился в Баку (столица Азербайджана), где может подписать контракт с одной из местных команд. Речь идёт о «Нефтчи» и «Карабахе». Об этом сообщает «Спорт-экспресс». По сведениям источника, 33-летний футболист, который последнюю неделю тренировался с «Рубином», пропустил игру команды с «Родиной» (2:0) в воскресенье в связи со своим отъездом.
Напомним, с 2015 по 2022 год Дзюба был футболистом «Зенита», в составе которого в 249 матчах забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Соглашение между сторонами истекло 30 июня и не было продлено. Вместе с «Зенитом» Дзюба выиграл 10 трофеев. Артём является воспитанником московского «Спартака». Также Дзюба на правах аренды выступал за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».
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