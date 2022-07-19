«Родина» обратилась в ЭСК по судейству в матче с «Рубином»

Московский футбольный клуб «Родина» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) с просьбой разобрать момент из матча первого тура Первой лиги сезона-2022/2023 с казанским «Рубином».
В клубе попросили дать оценку эпизоду с назначенным пенальти на 42-й минуте, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову в службе коммуникаций РФС.
«Родина» в гостях уступила «Рубину» со счётом 0:2. Первый мяч казанский клуб забил с пенальти, назначение которого и стало причиной обращения в ЭСК. Оба гола во встрече на счету нападающего Джоэля Фамейе.
Сезон-2022/2023 является дебютным в Первой лиге для «Родины», основанной в 2015 году. Главным тренером команды является Дмитрий Парфёнов.
«Рубин» в прошлом сезоне стал 15-ым в РПЛ и вылетел в Первую лигу.
- 19 июля 2022
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