Радимов: меня не пугает такое количество бразильцев в «Зените»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слухи о продлении контракта основной команды сине-бело-голубых с полузащитником Венделом. Ранее сообщалось, что бразилец заключит с клубом новое соглашение до 2027 года.
«Вендел — хороший футболист. Чем больше таких в «Зените» — тем лучше. Системообразующий игрок он или нет, не знаю, лучше спросите у Семака. По мне, Вендел — очень хороший футболист. Меня не пугает такое количество бразильцев в «Зените», вроде бы проблем с ними никаких нет. Главное, чтобы играли хорошо», — цитирует Радимова «РБ Спорт».
Ранее агент Вендела Сезар Барбьери подтвердил, что «Фламенго» заинтересован в его клиенте, но при этом отметил, что Вендел думает лишь о продолжении карьеры в клубе из Санкт-Петербурга.
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