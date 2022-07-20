«Ювентус» покупает у «Торино» центрального защитника за € 41 млн

Туринский «Ювентус» в ближайшие дни может объявить о трансфере центрального защитника «Торино» Бремера, информирует в «Твиттере» специализирующийся на новостях о «бьянконери» корреспондент Goal Ромео Агрести.
25-летний бразилец вернулся в Турин после отпуска и уже готов совершить переход из одной команды города в другую. В среду утром пройдёт медосмотр, и если он удовлетворит «Ювентус», то «Торино» получит € 41 млн плюс бонусы, а Бремер подпишет контракт на пять лет – до июня 2027 года.
Напомним, 19 июля «Ювентус» официально попрощался с Маттейсом Де Лигтом, которого подписала мюнхенская «Бавария». 22-летний центрбек заключил с немецким клубом пятилетний контракт. Также этим летом в МЛС перебрался ветеран «Юве» Джорджо Кьеллини, а Мериха Демирала после аренды выкупила «Аталанта».
Бремер выступает за «Торино» с 2018 года. В активе бразильца 110 матчей за команду во всех турнирах, в прошлом сезоне – 33 в Серии А.
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