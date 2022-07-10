«Ювентус» отлично работает на рынке. Топ-трансферы идут буквально в режиме нон-стоп

Ди Мария и Погба уже в Турине. После выгодной продажи де Лигта последуют ещё 3-5 громких подписаний.

«Ювентус» провалил сезон-2021/2022. Четвёртое место в Серии А и вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Вильярреала» — не тот результат, который ждали от туринского клуба. Но сейчас клуб отлично работает на рынке, чтобы в следующем сезоне выступить лучше. Топ-трансферы идут буквально в режиме нон-стоп.

Анхель Ди Мария подписан бесплатно на дешёвый контракт

«Ювентус» подписал однолетний контракт с Анхелем Ди Марией. Сообщалось, что 34-летний аргентинец будет получать € 6 млн в год плюс возможные бонусы. Анхель летом покинул «ПСЖ». В Турине у него будет больше шансов проявить себя. Универсальный трудоспособный полузащитник, который отлично проявляет себя даже в защите. Классное бесплатное подписание на мизерную зарплату.

Анхель Ди Мария (справа) Фото: Filippo Alfero — Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Легендарный Джанлуиджи Буффон очень хорошо высказался о переходе Ди Марии. Сложно даже что-то добавить.

«Ди Мария? Он всегда был немного в тени, и, честно говоря, я никогда не понимал почему. Мы говорим об абсолютном топ-игроке, способном пожертвовать собой ради своих товарищей по команде. В моей команде он играл бы всегда. Это отличный ход, да ещё и бесплатно. У меня есть ощущение, что в Италии его не совсем объективно оценивают, но они быстро поймут ценность Анхеля», — сказал Буффон.

Поль Погба вернулся и пошёл на понижение зарплаты

Центральный полузащитник Поль Погба покинул «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента и решил вернуться в «Ювентус», где провёл четыре успешных года. Футболист завершил прохождение медицинского осмотра и уже подписал контракт с туринцами.

Поль Погба Фото: Daniele Badolato — Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Погба будет получать базовую зарплату в размере около € 8 млн за сезон плюс потенциальные € 2 млн в качестве бонусов, связанных с результативностью. Погба согласился урезать зарплату примерно на 40% по сравнению с периодом в «Манчестер Юнайтед».

Погба сталкивался с враждебной атмосферной на «Олд Траффорд» в последнее время. В Турине ничего подобного не будет. Француз остаётся значимой фигурой для фанатов «Ювентуса». На его счету 34 гола в 178 играх и четыре титула в Серии А в период 2012-2016.

Поль не просто пошёл на урезание зарплаты, но фактически позволил команде неплохо заработать. В 2012-м он перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» бесплатно. В 2016-м был продан «МЮ» за € 106 млн. А теперь снова подписывает контракт со «старой синьорой» в качестве свободного агента. Классный трансфер во всех отношениях.

«Ювентус» выгодно продаёт де Лигта и готовит громкие подписания за вырученные средства

«Ювентус» близок к продаже защитника Маттейса де Лигта в «Баварию» за € 70-80 млн + 15 млн бонусами. Примерно столько же за него отдали «Аяксу» в 2019-м (€ 75+10 млн, если быть точным). Игрок сборной Нидерландов уже дал устное согласие на переход в мюнхенский клуб. Де Лигт с юных лет симпатизирует «Баварии», а потому немцам даже не пришлось убеждать его. Есть вариант и с «Челси», но переезд в Германию – более вероятен.

Летом 2019 года Маттейс хотел перейти в «Баварию», а не в «Ювентус», однако трансфер сорвался из-за высокой трансферной стоимости игрока, которому в тот момент было 19 лет. Возможно, отсутствие особого желания выступать за «Юве» привело к невнятной игре де Лигта. Голландец не стал лидером защиты «старой синьоры» и в целом плохо вписался в команду. Продать его за те же € 75 млн с бонусами – большая удача. И хорошая работа менеджмента.

Маттейс де Лигт Фото: Daniele Badolato — Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, если Маттейс будет продан, то туринцы смогут себе позволить приобретение сразу нескольких интересующих их футболистов — защитников Калиду Кулибали («Наполи») и Николы Миленковича-Савича («Фиорентина»), а также полузащитника Николо Дзаньоло («Рома»).

Кроме того, не исключается попытка вернуть в команду форварда Альваро Морату из «Атлетико». Форвард провёл в туринском клубе последние два сезона на правах аренды. Также Мората выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год. Недавно было объявлено о его уходе, но сейчас спортивный директор «Юве» Федерико Керубини ведёт переговоры с посредником о возможном возвращении испанца. Контракт нападающего с «Атлетико» рассчитан до июня 2024 года.

Альваро Мората Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

За вырученные средства «Ювентус» может приобрести нескольких игроков, которые потенциально способны быть полезнее де Лигта. Тот же Кулибали по прошлому сезону выглядел убедительнее. «Юве» также может подписать защитника Преснела Кимпембе. Он тоже вряд ли проявит себя хуже, чем де Лигт.

Мелкие ходы «Юве» тоже качественные

«Ювентус» подпишет 17-летнего экс-хавбека «Баварии» Кенана Йылдыза. В борьбе за 17-летнего турецкого таланта клуб опередил «Барселону». Хороший ход на перспективу.

Туринцы так же вовремя расстаются с игроками. Пауло Дибала и Федерико Бернардески только и делали, что регрессировали. Удерживать их не было никаких причин. Дибала сейчас мечется в поисках нового клуба и готов снизить зарплату с € 6 млн до € 4-4,5 млн. Это не помогает в трудоустройстве. «Интер» отверг идею с трансфером. Даже вышедшие в Лигу Европы именитые и отчаявшиеся клубы АПЛ «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» не особо спешат в переговорном процессе.

«Ювентус» получит от «Фиорентины» € 8,2 млн за итальянского хавбека Роландо Мандрагору. Деньги будут выплачены в течение трёх сезонов. Малозначимая сделка по сбросу балласта, но клубная казна хотя бы немного пополнится.

Итог

Ди Мария и Погба – уже игроки «Ювентуса». В ближайшее время будет продан де Лигт, после чего «старая синьора» совершит ещё три-пять громких подписаний. Трансферная политика клуба грамотная, что даёт хорошие основания взять реванш за неудачный прошлый сезон.