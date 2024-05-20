Экс-игрок «Зенита» Зырянов: не употребляю алкоголь уже девять лет

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов высказался о своей физической форме после окончания профессиональной карьеры.

– Вам 46. Но за последние 10 лет вы вообще не изменились. Дайте совет всем мужчинам 40+: как держать себя в форме?

– Недавно давал интервью «СБГ Шоу», а потом зашёл прочитать комментарии. И там один замечательный человек написал: «Зырянов как в 25 выглядел на 46, так и в 46 выглядит на этот же возраст». Вообще не изменился. Но если серьёзно, думаю, это в первую очередь генетика. Специально я не слежу за весом. Хотя за последние годы он прибавляется. Во время игровой карьеры весил 72 кг, а сейчас 79. Но визуально не скажешь.

Конечно, когда слишком сильно начинаю толстеть, то больше занимаюсь физической активностью – бегаю, например. Ещё иногда хожу в зал – жена подарила абонемент. Но не скажу, что это всё постоянно, иногда забрасываю, ленюсь. Не к чему же готовиться. Стимула же нет.

– А за питанием следите?

– Совершенно нет. Хотя сейчас такой период, что много ем мороженое. Не могу объяснить почему. Просто очень нравится. Стараюсь остановиться, но не всегда получается.

– Алкоголь?

– Даже в малых количествах не употребляю уже девять лет, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, с 2007 по 2017 год Зырянов выступал за «Зенит». В составе сине-бело-голубых полузащитник трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. Отметим, что с 2022 по 2023 год российский специалист возглавлял футбольный клуб «Черноморец».

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Зырянов назвал сборную футболистов, с которыми играл: