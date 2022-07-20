«Ференцварош» проиграл «Словану» в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 20 июля, состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ференцварошем» и «Слованом». Команды играли на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште, сильнее оказалась словацкая команда. Она одержала победу со счётом 2:1.

Счёт на 70-й минуте открыл полузащитник венгерского клуба Кристоффер Закариассен. Ему ассистировал Токмак Нгуен. На 81-й минуте Гурам Кашия восстановил равенство на табло после результативной передачи Вернона Де Марко. Спустя пять минут Тигран Барсегян после паса Георгия Чакветадзе вывел команду гостей вперёд.

Ответная игра запланирована на 26 июля. Команды будут играть на стадионе «Тегельне Поле (Народны)» в Братиславе. Напомним, венгерскую команду возглавляет российский специалист Станислав Черчесов.