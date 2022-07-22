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«Зенит» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
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Канищев: «Крылышки» смогут создать проблемы, но «Зенит» априори фаворит

Канищев: «Крылышки» смогут создать проблемы, но «Зенит» априори фаворит
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«Крылышки» смогут создать проблемы, но «Зенит» дома должен побеждать. Хотя «Крылья» одна из немногих команд, которая может играть в открытый футбол с «Зенитом», не бояться. У них хорошая психология. Надеюсь, на очень интересный матч. Но «Зенит» априори фаворит в чемпионате и в каждой из игр. Тем более в домашнем матче», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 22 июля, стартует второй тур нынешнего розыгрыша чемпионата России по футболу. Второй тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 откроет противостояние действующего чемпиона «Зенита» с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

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