Канищев: «Крылышки» смогут создать проблемы, но «Зенит» априори фаворит

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».



«Крылышки» смогут создать проблемы, но «Зенит» дома должен побеждать. Хотя «Крылья» одна из немногих команд, которая может играть в открытый футбол с «Зенитом», не бояться. У них хорошая психология. Надеюсь, на очень интересный матч. Но «Зенит» априори фаворит в чемпионате и в каждой из игр. Тем более в домашнем матче», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Сегодня, 22 июля, стартует второй тур нынешнего розыгрыша чемпионата России по футболу. Второй тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 откроет противостояние действующего чемпиона «Зенита» с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

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