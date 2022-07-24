Галактионов прокомментировал разгромное поражение «Пари НН» от «Химок»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов высказался о поражении команды от «Химок» (0:3) в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«До первого пропущенного мяча игра давалась. У нас были хорошие моменты. При счёте 0:0 могли забить Берковский и Кротов. К сожалению, пропустили гол из ничего, пытались перестроиться, раскрылись, получили ответные атаки. Результат сегодня неудовлетворительный. Надо проанализировать эту игру, сделать выводы и готовиться к домашнему матчу с ЦСКА», — приводит слова Галактионова пресс-служба нижегородской команды в телеграм-канале.

Во встрече, проходившей на «Арене Химки», голами отметились Александр Руденко, Резиуан Мирзов и Александр Долгов с передачи Александра Ломовицкого.