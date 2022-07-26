«Рединг» представил форму, посвящённую проблеме климатического кризиса

Английский «Рединг», выступающий в Чемпионшипе, представил новый домашний комплект формы на сезон-2022/2023, который посвящён проблеме климатического кризиса. Об этом сообщает пресс-служба на официальном сайте клуба.

Смелый дизайн в полоску, который украшает рукава новой домашней футболки, был впервые создан профессором Университета Рединга Эдом Хокинсом в 2018 году. Каждая полоса представляет среднюю температуру за один год. К примеру, оттенки синего указывают на более прохладные годы, а красный демонстрирует годы, которые были более жаркими. Таким образом, полосы отображают изменение климата в Рединге на протяжении всего 151-летнего существования футбольного клуба.

«Климатические полосы предназначены для того, чтобы начать разговоры об изменении климата, и, если каждую неделю их будут видеть тысячи футбольных фанатов по всей стране, это привлечёт новую аудиторию», — считает профессор Хоккинс.