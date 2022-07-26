Женский лондонский «Арсенал» подписал нового вратаря

Вратарь женского датского клуба «ХБ Кёге» Кайлан Маркез стала игроком лондонского «Арсенала». Стороны договорились о трансфере 24-летней футболистки. Об этом сообщает пресс-служба «канониров» на официальном сайте.

Маркез выступала за «ХБ Кёге» два последних сезона и помогла команде завоевать два трофея чемпионов Дании. До этого Маркез, начавшая карьеру в американском клубе «Скай Блю» (ныне — «Готэм»), выступала за исландскую команду «Сельфосс».

«Я до сих пор не верю, что это состоялось, но это похоже на сбывшуюся мечту. «Арсенал» хочет, чтобы я носила эту эмблему и играла на этом поле каждый день, регулярно заходила в это здание с этой эмблемой и представляла клуб. Играть на севере Лондона — абсолютная привилегия», — сказала Маркез.