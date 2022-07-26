Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав продолжит карьеру в бразильском клубе «Спорт Ресифи»

38-летний бразильский нападающий Вагнер Лав, известный по выступлениям за московский ЦСКА, заключил контракт с клубом «Спорт Ресифи», сообщает журналист Фабио Алейшо на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, все детали сделки улажены, стороны подписали документы. Завтра, 27 июля, Лав прибудет на базу клуба и будет официально представлен в качестве игрока «Спорт Ресифи».
Напомним, Лав выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В составе московского клуба форвард — чемпион России (2005, 2006, 2012/2013), обладатель Кубка (сезон-2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013) и Суперкубка (2006, 2007, 2009, 2013) страны, а также обладатель Кубка УЕФА (сезон-2004/2005). Последним клубом бразильца был датский «Мидтьюлланн».
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